Завтра в Кишиневе начнет ездить первый белорусский электробус

Завтра в Кишиневе начнет ездить первый белорусский электробус

Его запуск запланирован на 10.00 от Троллейбусного парка №1. 

Как сообщает пресс-служба примэрии, электробусу будет присвоена буква “Е”. Он будет осуществлять движение в Кишиневе в тестовом режиме в течение месяца по следующему маршруту:

Туда – бульвар Штефан чел Маре – бульвар Константин Негруцци – бульвар Юрия Гагарина.

Обратно – по тому же маршруту.

– Это будет образец, которого у нас в стране до сих пор не было – электробус, который ездит при помощи электричества, но не привязан к контактным сетям. Наш городской автобусный парк очень устарел, он требует несколько сот пополнений, но на первом этапе мы можем приобрести несколько десятков, – заявлял ранее президент страны Игорь Додон после визита в Молдову президента Беларуси Александра Лукашенко.

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