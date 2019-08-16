Завтра у бюджетников рабочий день

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Суббота, 17 августа, – рабочий день для работников бюджетной сферы, согласно ранее принятому правительством постановлению.

Так, завтра бюджетники выйдут на работу вместо объявленного выходным понедельника, 26 августа. В результате у бюджетников будут четырехдневные мини-каникулы по случаю празднования 27 августа Дня независимости, передаёт moldpres.md.

По Трудовому кодексу, правительство имеет право переносить рабочие дни на другие дни, чтобы оптимизировать использование работниками праздничных и выходных нерабочих дней. Министерства, другие центральные органы власти, руководители предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить в объявленные рабочими дни эффективную деятельность подведомственных учреждений.

В течение года у бюджетников Республики Молдова – 13 нерабочих праздничных дней, установленных законом.