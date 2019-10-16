Завтра состоится заседание Парламента РМ

Завтра состоится заседание Парламента РМ

Депутаты молдавского парламента соберутся 17 октября на очередное заседание законодательного органа. Решение приняло Постоянное бюро. 

Повестка заседания включает два вопроса. В частности, депутатам предстоит заслушать отчет специальной комиссии по расследованию девальвации банковской системы страны и банковской кражи. Также народным избранникам предложат принять решение о продлении срока деятельности комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча, совершенной ДПМ посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры.

Заседание начнется в 9.00.
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