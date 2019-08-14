Завтра состоится внеочередное заседание Парламента РМ

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Депутаты соберутся на внеочередное заседание парламента завтра, 15 августа, начиная с 11.00. Такое решение приняло сегодня Постоянное бюро законодательного органа.

Как отметила спикер парламента Зинаида Гречаный, необходимость проведения заседания обусловлена тем, что в адрес законодательного органа от правительства поступили проекты, рассмотрение которых нельзя откладывать до сентября. В частности, речь идет о пересмотре государственного бюджета на этот год и о некоторых нововведениях, предусмотренных соглашением с МВФ. Кроме того, депутаты намерены обсудить инициативу президента об индексации пенсий два раза в год и многие другие важные проекты.

Стоит отметить, что пленарное заседание пройдет в рамках внеочередной сессии, созванной спикером в период с 12 по 16 августа.