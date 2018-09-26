Завтра состоится первое заседание осенне-зимней сессии парламента

Об этом по итогам заседания Постоянного бюро законодательного органа объявил спикер Андриан Канду.

В его словам, в повестку были включены некоторые проекты, которые будут предстоит рассмотреть во втором чтении, а также те, что были возвращены парламенту президентом. Также на завтрашнем заседании определят номинальный состав молдавской делегации на Парламентской ассамблее Грузии, Украины и Молдовы, первое заседание которой состоится на следующей неделе в Тбилиси, отметил Канду.

Напомним, что эта последняя сессия парламента в нынешнем составе. 24 февраля 2019 года пройдут выборы, на которых будет избран новый состав законодательного органа.

Осенне-зимняя сессия началась 3 сентября. До сих пор депутаты вели работу в рамках парламентских комиссий.