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Завтра состоится первое в этом году заседание парламента

Завтра состоится первое в этом году заседание парламента

Решение было принято Постоянным бюро законодательного органа, которое также провело первое в этом году заседание. 

Заседание парламента которое станет не только первым в году, но и первым в рамках весенне-летней сессии, традиционно начнется в 10.00. Напомним, что последнее заседание законодательного органа состоялось 22 декабря прошлого года, после чего депутаты ушли на каникулы. 15 января они возобновили работу в рамках комиссий.

Ранее социалисты представили приоритеты на весенне-летнюю сессию парламента.

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