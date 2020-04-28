Завтра состоится очередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям

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Граждане соблюдают рекомендованные Комиссией по ЧС санитарно-гигиенические нормы, даже в условиях снятия некоторых ограничений с этого понедельника. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр РМ Ион Кику. Он напомнил, что со вчерашнего дня возобновили работу многие магазины, однако в большинстве своём покупатели соблюдают социальную дистанцию и меры защиты от коронавируса.

Кику также рассказал, что вчера в селе Карахасань был снят карантин, так как за последние 14 дней в этом населенном пункте не выявили ни одного нового случая COVID-19. Он поблагодарил жителей и администрацию села за сотрудничество с властями и образцовую дисциплину. Премьер отметил, что еще 7 населенных пунктов пока остаются на карантине, однако в Сороках, Штефан-Водэ и Глодянах наблюдается спад новых случаев.

Глава правительства также рассказал, что завтра состоится очередное заседание Комиссии по ЧС, на котором будут приняты некоторые решения, возможно, и насчет снятия других ограничений.

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