Завтра пройдет первое заседание парламента весенне-летней сессии

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В четверг состоится первое заседание Парламента Республики Молдова в рамках стартовавшей в понедельник, 4 февраля, весенне-летней сессии. Соответствующее решение приняло сегодня Постоянное бюро законодательного органа.

Заседание начнется в 11.00. В повестку включены вопросы социального характера, а также назначения в государственные учреждения на основании проведенных ранее конкурсов.

Напомним, согласно Регламенту законодательного органа, парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря.

Мандат парламента XX созыва завершился 30 ноября 2018 года. Согласно Конституции, законодательный орган исполняет свой полномочия до законного созыва нового состава парламента. В этот период не могут вноситься изменения в высший закон страны и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы.

Выборы нового парламента пройдут 24 февраля.