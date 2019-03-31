Завтра – последний день, когда можно купить полис медстрахования со скидкой

0

Лица, которые в индивидуальном порядке оформляют страхование, могут до завтрашнего дня включительно уплатить взносы обязательного медицинского страхования – в фиксированной сумме за 2019 год. Они получат скидку до 75% от суммы взносов, составляющих, как и в прошлом году, 4056 леев.

В частности, собственники земель сельскохозяйственного назначения пользуются скидками в 75% и оплачивают 1014 леев через территориальные агентства Национальной медицинской страховой компании. Кроме того, учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством, иностранные граждане с правом временного пребывания в Республике Молдова уплатят 2 028 леев, что составляет 50% от суммы взносов медицинского страхования. Физические лица, ведущие независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, пользуются скидками в 60% и оплатят 1622,40 лея в территориальных агентствах НМСК. Уплатить взносы медстрахования можно и онлайн, с помощью банковской карточки.

В то же время неработающие медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, осуществляющие деятельность в бюро судебной экспертизы, исполнители, переводчики и авторизованные управляющие, независимо от организационно-правовой формы деятельности, получившие аттестат, лицензию или разрешение в установленном законом порядке, выплачивают взносы в полном объеме, то есть, 4056 леев.