Завтра наступит самый короткий день в году

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Зимнее солнцестояние в этом году произойдет утром 22 декабря в 06:19. Это будет началом астрономической зимы.

Зимнее солнцестояние знаменует собой начало холодов в северном полушарии. После солнцестояния световой день начинает увеличиваться, пишет moldpres.md.

22 декабря, в момент солнцестояния, Солнце поднимается на 23° 27′ к югу от восточной кардинальной точки, а в полдень поднимается до 21° к горизонту. Таким образом, продолжительность дня сокращается до своего минимума – 8 часов и 50 минут, а ночь достигает своей максимальной продолжительности – 14 часов и 10 минут.

С завтрашнего дня световой день начнет увеличиваться, а 20 марта 2020 года наступит день весеннего равноденствия.