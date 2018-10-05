Завтра наряду с центром столицы перекроют ещё одну оживлённую улицу города

Завтра наряду с центром столицы перекроют ещё одну оживлённую улицу города

Речь идёт об улице Яловенской, которая находится в столичном районе Телецентр.

Согласно сообщению примэрии, она будет недоступной для водителей на участке улиц Сфынта Винерь и Кавказ (г. Дурлешты). В течение всего дня, 6 октября, на улице Яловенской будут проходить ремонтные работы, запланированные ранее примэрией в рамках программы по реабилитации муниципальных дорог. Городские власти рекомендуют водителям избегать завтра этого участка дороги и следовать временно установленным знакам.

Напомним, что в связи с празднованием Дня вина 6 и 7 октября центр столицы, в районе ПВНС, будет перекрыт для всех видов транспорта. Общественный транспорт будет ходить по временно установленному маршруту.

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