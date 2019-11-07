Завтра Додон проведет переговоры и с Санду и Гречаный. На встречу приглашены и послы России, ЕС и США (ВИДЕО)

Завтра Додон проведет переговоры и с Санду и Гречаный. На встречу приглашены и послы России, ЕС и США (ВИДЕО)

После того, как глава государства завтра проведет встречи с фракциями, образующими парламентское большинство, до заседания парламента он пригласит на переговоры и премьера со спикером. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

Глава государства выступил с инициативой пригласить на эти дискуссии и послов России, ЕС и США в Молдове, так как они были главными лицами, поддержавшими перемены в нашей стране.

– Внутренний консенсус и внешний, геополитический, были достигнуты во имя этого правительства, которое я хотел бы сохранить. Были Россия, ЕС и США, – сказал он.  

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