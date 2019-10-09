Завтра будут отменены почти 600 междугородних рейсов по всей стране (СПИСОК)

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586 рейсов (293 – туда и 293 – обратно) 124 регулярных маршрутов по всей стране будут отменены завтра, 10 октября, в связи с забастовкой, которую намерены провести перевозчики.

Протест пройдет с 12.00 на площади Великого национального собрания, где будут одновременно находиться около 250 маршруток. Еще примерно столько же будут на местах – в селах и районных центрах. Забастовка состоится в связи с отказом Министерства экономики и инфраструктуры скорректировать тарифы на предоставляемые транспортные услуги, пишет unimedia.info.

Ниже представлен список рейсов, которые завтра будут отменены:

Cursele Suspendate La Prote…