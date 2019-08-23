Зависит от власти

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О годах независимости Республики Молдова

Накануне празднования 28-го Дня независимости Республики Молдова неплохо бы вспомнить, из какой шинели вышло наше современное государство и какие процессы предшествовали смене нашей страной статуса – с союзной республики на индепендентное государство.

Независимость РМ – свершившийся факт, и спорить с этим бессмысленно как нам с вами, так и с идейным противником Молдовы как объекта политической карты мира. Правда, на официальном уровне сегодня не принято говорить обо всех шагах, сопутствовавших созданию нашего государства. А зря. Сокрытие таких подробностей лишает нас возможности усвоить важные уроки прошлого.

Центр дал слабину

Образовательные структуры страны вот уже которое десятилетие рассказывают современным школьникам одну и ту же версию: Молдова получила свою независимость от СССР благодаря активизации движения национального возрождения и ослабления союзного центра, то есть Москвы. Не будем спорить. И движение за национальное возрождение в республике было – правда, очень быстро оно перекрасилось в унионистское, то есть его участники в большинстве своём принялись выступать за вхождение МССР в состав Румынии; и союзный центр действительно был ослаблен, что является темой далеко не одного исторического исследования.

Но вот хотели ли жители МССР отделяться от Союза? Для доктора политических наук, кандидата исторических наук Сергея Назарии ответ на этот вопрос однозначен – не хотели.

– Народ никто и не спрашивал тогда, – комментирует С. Назария. – Хотели бы спросить, провели бы общереспубликанский референдум, где на голосование можно было поставить один простой вопрос: «Хотите ли вы выхода Молдавской ССР из состава Советского Союза?» И уверен, что большинство жителей республики проголосовали бы против отмежевания от СССР. Лично я считаю, что Молдова была независимой именно в составе Союза. Так я сказал бы накануне 27 августа 1991 года и так утверждаю сейчас. Единственным нововведением, при разумном руководстве, должен был стать выход Кишинёва на международную арену – естественно, с условием координации внешнеполитических действий с Москвой. В остальном нас здесь всё тогда устраивало.

Мы оказались не в состоянии воспользоваться всеми возможностями, которые дала нам гипотетическая независимость, поэтому сегодня Молдова превратилась в экономическую пустыню, и мы уверенно движемся к её полному обезлюживанию.

Рванули все

Сергей Назария уверен, что так называемое Великое национальное собрание в центре Кишинёва нельзя считать актом волеизъявления всех жителей республики. На центральной площади, вспоминает собеседник, было не более 40 тыс. человек (при населении свыше 4,3 млн).

– Когда стало ясно, что руководство в Кишинёве сделает всё, дабы Молдова отпочковалась от Союза? 21 августа 1991 года! В этот день в Москве был подавлен августовский путч. Тогда все поняли, что этим фактом воспользуются Прибалтика и Грузия, – считает Сергей Назария. – Правда, никто в те дни не ожидал, что из состава единого государства ринется и Украина. Что же касается того большинства в Молдове, которое было на стороне сохранения республики в составе СССР, то, увы, не нашлось среди них решительных лидеров. В противоположном лагере – гораздо меньшем по численности – наоборот пребывало достаточно активных персонажей, в том числе и всё тогдашнее руководство республики.

По словам политолога, если говорить о социально-экономических результатах последних 30 лет, то напрашивается лишь одно слово – катастрофа.

– Мы оказались не в состоянии воспользоваться всеми возможностями, которые дала нам гипотетическая независимость, поэтому сегодня Молдова превратилась в экономическую пустыню, и мы уверенно движемся к её полному обезлюживанию, – резюмировал собеседник «АиФ в Молдове».

Язык раскола

Однако самой главной трагедией, произошедшей с Молдовой на пути к отмежеванию от СССР, стал раскол республики по Днестру и, как считает кандидат исторических наук Игорь Шорников, случился он 31 августа 1989 года, когда Верховный Совет МССР принял Закон о функционировании языков. Согласно этому документу, единственным государственным языком в республике стал молдавский на основе латинской графики. Против этой редакции закона выступали многие граждане, бóльшая часть которых – из Приднестровья.

– Сигналы о том, что этот закон будет принят именно в такой редакции, поступали ещё за месяц до голосования. Поэтому в начале августа 1989 года был создан Объединённый совет трудовых коллективов (ОСТК), призвавший депутатов в Кишинёве не принимать этот закон. В середине августа приднестровцы и примкнувшие к ним позже работники предприятий Кишинёва, Бельц, Кагула, Чадыр-Лунги и других населённых пунктов начали забастовку, надеясь таким образом урезонить апологетов этого документа. Забастовка длилась около месяца и принесла республике ущерб порядка 1 млрд рублей. Но даже несмотря на это власти в Кишинёве и союзный центр проигнорировали требование граждан, – рассказал Игорь Шорников.

Точка невозврата

Когда стало ясно, что так называемые демократические силы Молдовы не собираются идти навстречу собственному народу, а унионистским настроениям в республике дали более интенсивный толчок, осенью 1989 года в ОСТК высказали идею о необходимости воссоздать приднестровскую государственность, опираясь на преемственность от МАССР.

– В декабре в Рыбнице провели местный референдум, где большинство жителей города высказались за создание Приднестровской автономной республики в составе МССР с функционированием нескольких официальных языков, в том числе и русского. Молдавский Верховный Совет отреагировал на это принятой под Новый год декларацией об осуждении и непризнании итогов референдума. Этот шаг показал, что в Кишинёве договариваться не с кем – тамошняя элита шла на откровенный диктат, судя по всему, по чьей-то установке извне.

В начале 1990 года в результате выборов в новый состав Верховного Совета депутатами стали около 50 представителей Приднестровья. Некоторых из них откровенно запугивали, даже избивали. После очередной акции устрашения в конце мая того же года парламентарии Левобережья покинули зал заседаний навсегда. Вскоре в Тирасполе состоялся съезд депутатов всех уровней от Приднестровья, на котором было принято решение о начале создания рес-

публики, самостоятельной от Молдовы, но в составе СССР – ведь никто не собирался тогда выходить из союзного государства. Инициатива в этом вопросе шла снизу: проводились референдумы в Тирасполе, Бендерах, Григориополе, Дубоссарах. Вопреки действиям официального Кишинёва, в Приднестровье удалось отстоять собственные принципы, которые затем предстояло защитить в 1992 году, – отметил Игорь Шорников.

Сегодня Молдова избавляется от тлетворного, опустошительного наследия зарвавшегося олигарха, возомнившего себя царём и богом. История поражений, понесённых народом Молдовы в начале 90-х, продолжается. Но, может быть, именно сейчас, в эти месяцы, благодаря политической воле нового руководства мы наконец-то придём к той самой реальной независимости, которая была провозглашена 28 лет назад, и официальная праздничная дата в календаре РМ станет действительно любимой всеми…

КОММЕНТАРИЙ

Формальный оттенок

Александр Постолаки, доктор медицинских наук, активный участник деятельности по сохранению памяти о подвигах наших соотечественников в Афганистане:

– В настоящее время понятие «независимость», к большому сожалению, приобрело лишь формальный оттенок. Независимость подразумевает объединение всех жителей страны посредством общей идеи и стремление к определённой цели. Обретение независимости не означает достижения только каких-либо личных свобод и благ, но оно обязывает каждого гражданина приложить усилия для развития своей страны и укрепления её самостоятельности. Основа этому – уважение к её историческому прошлому, равноправное отношение к языковым и национальным традициям, в том числе и к культурным и научным достижениям. А самое главное – сохранение и преумножение всего достояния нашей страны. На деле же этого не происходит, и горькое подтверждение тому – неоднократные акты вандализма в отношении культурно-исторических и воинских мемориалов на территории нашей страны.

Подготовил Николай Костыркин