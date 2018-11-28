Завершена реконструкция четвёртого перекрытия в доме на Московском проспекте (ФОТО)

Завершена реконструкция четвёртого перекрытия в доме на Московском проспекте (ФОТО)

Мэрия Кишинева сообщает о завершении работ по восстановлению четвёртого перекрытия между 16 и 17 этажами многоквартирного дома на Московском проспекте, 11.

Заливка бетонного пола является последним этапом на пути полного восстановления зоны, пострадавшей от взрыва 6 октября этого года. В течение этой недели рабочие должны завершить ремонт на 17-м этаже: восстановление внутренних стен, а также реконструкцию наружной стены на том же уровне. Далее последуют ремонтные работы мест общего пользования между 5-м и 17-м этажами, ввод в эксплуатацию грузового лифта, а также восстановление тепловой сети здания.

Стоит отметить, что график выполнения восстановительных работ идёт с опережением в две недели. Таким образом, жители блока, пострадавшего от взрыва, за исключением 10 квартир на 13-17 этажах, смогут вернуться в свои квартиры уже в начале декабря.

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