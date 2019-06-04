Завербовавший четырёх молдаванок гражданин Румынии получил тюремный срок

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Гражданин Румынии был приговорён к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. В суде было доказано, что румын завербовал четырёх молдаванок. Кроме этого, по запросу прокуроров, осужденный обязан выплатить государству судебные издержки в размере 41 000 леев.

Напомним, что после того, как власти Молдовы объявили румына в международный розыск, он был задержан в Греции и экстрадирован для привлечения к ответственности в нашу страну, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ.

Согласно обвинительному заключению, ответчик, находившийся на территории Греции, завербовал в период с 2015 по 2017 гг. четырёх молодых девушек из разных районов Молдовы с тяжёлым материальным положением. Мужчина приобрёл им билеты на автобус Кишинёв-Афины и пообещал хорошо оплачиваемую работу. В месте назначения жертв размещали в квартирах и гостиницах и заставляли заниматься проституцией. Плата за сексуальные услуги в размере 100 евро в час практически полностью переходила к ответчику. Жертвы получали лишь небольшую часть дохода.

По возвращении домой жертвы подали жалобы в полицию. В результате было возбуждено несколько уголовных дел.