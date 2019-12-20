Завербовал несовершеннолетних для оказания интим-услуг: жителя столицы осудили на 15,5 лет

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Генеральная прокуратура объявила о вынесении приговора Апелляционной палатой Кишинева в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев в отношении гражданина, признанного виновным в вербовке двух несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации.

Инциденты произошли в 2017 году. Пострадавшие 15 и 16 лет, соответственно, находились в сложной финансовой ситуации, а одна из девушек была сиротой. Обвиняемый приютил их в своей квартире, а затем вовлёк в проституцию. Когда подростки не хотели оказывать интим-услуги или употреблять алкоголь, агрессор оскорблял их и применял физическое насилие.

Девушки работали по ночам и обслуживали по 2-3 клиента, а взамен получали 300 леев за “смену”. Клиентская плата составляла 800 леев в час, все деньги забирал ответчик.

После четырёх месяцев сексуальной эксплуатации одна из жертв обратилась в полицию, и мужчина был задержан и помещён под арест. Он не признал свою вину и сообщил, что работал на стройке, а вечером просто выходил прогуливаться с девушками по городу. Однако на основании показаний потерпевших и свидетелей Апелляционная палата Кишинёва вынесла задержанному приговор.