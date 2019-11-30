Заторы на молдо-румынской таможне: документы проверяют по 2,5 часа

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На КПП «Скулень» образовались большие очереди машин. По словам очевидцев, по непонятной причине таможенники очень медленно работают.

Один из водителей легковушки пожаловался, что ему пришлось простоять в пробке два с половиной часа.

– Очень долго проходит проверка документов. Не знаю, что произошло, – сообщил мужчина, уточнив, что затор образовался из машин, которые намерены въехать из Румынии в Молдову.

В то же время он сообщил, что в обратном направлении автомобили проезжают без задержек, передаёт publika.md.