Заторы на молдо-румынской таможне: документы проверяют по 2,5 часа

Заторы на молдо-румынской таможне: документы проверяют по 2,5 часа

На КПП «Скулень» образовались большие очереди машин. По словам очевидцев, по непонятной причине таможенники очень медленно работают.

Один из водителей легковушки пожаловался, что ему пришлось простоять в пробке два с половиной часа.

– Очень долго проходит проверка документов. Не знаю, что произошло, – сообщил мужчина, уточнив, что затор образовался из машин, которые намерены въехать из Румынии в Молдову. 

В то же время он сообщил, что в обратном направлении автомобили проезжают без задержек, передаёт publika.md.

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