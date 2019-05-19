Затопленные подвалы домов и размытые дороги: в Молдове подсчитывают ущерб от вчерашнего дождя

Затопленные подвалы домов и размытые дороги: в Молдове подсчитывают ущерб от вчерашнего дождя

В результате обильных осадков, прошедших после обеда 18 мая, пострадали домашние хозяйства в районах Дрокия, Флорешты, Рышканы, Окница и Унгены. Пожарные выкачали воду из подвалов и погребов населенных пунктов Окланда, Булбочь, Редь-Черешновец и Кременчуг Сорокского района. 

В Редь-Черешновец также было размыто 0,6 км местной дороги. В селе Волоаве спасатели выкачали воду из 5 домашних хозяйств, а также убрали упавшее на дорогу дерево.

В Дрокии дождь повредил многие сады, а также затопил подвалы школы и жилых домов. В Михайлень Рышканского района и Кэлэрэшэуке и Унгунь Окницкого района была устранена угроза затопления.

Причиненный ущерб оценят специальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

 

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