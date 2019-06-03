Затопленные подвалы детских садов и квартиры: в примэрии рассказали о нанесенном дождем столице ущербе

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Прошедший минувшей ночью в столице дождь нанес колоссальный урон Кишиневу. Последствия непогоды обсуждали сегодня на оперативном заседании в примэрии.

В частности, как рассказал претор Буюкан Вадим Брынзанюк, на улице Алба-Юлия, 23 были затоплены многие квартиры на последнем этаже. Воду выкачивают до сих пор. Аналогичная ситуация сложилась и на Корнулуй, 11. Кроме того, затопило подвалы детских садов №164 и 183. А гимназия №86, где должны пройти выпускные экзамены, оказалась обесточенной. Кроме того, на улицах Каля Ешилор, Корнулуй и Ион Крянгэ затруднено движение общественного транспорта.

В секторе Центр на перекрестке улиц Лакулуй и Василе Александри образовалась проблема с канализационным колодцем. Утром специалисты выехали на улицу Тэбэкэрия Веке, чтобы проверить ее состояние.

На Ботанике чрезвычайных ситуаций в связи с дождем не произошло. На Чеканах дождь затопил улицу Мештерул Маноле, а на Рышкановке больше всего пострадала, как всегда, улица Албишоара. Там, в том числе, пострадала машина, припаркованная на ночь.