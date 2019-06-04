Затопленные дома, поля и дороги – эксперты подсчитывают ущерб от сильных дождей (ФОТО, ВИДЕО)

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В результате обильных дождей, прошедших в период с 29 мая по 3 июня, серьёзно пострадали сразу несколько населённых пунктов.

По данным ГИЧС, в результате дождей было повреждено 0,3 км дороги в селе Киштелница Теленештского района. В селе Ленкауцы Окницкого района пострадали 120 га подсолнечника и 130 га садов. Осадки также повредили 1 км дороги в селе Булбочь Сорокского района и затопили два дома и три подвала.

Жители Кагульского района также пострадали. Так, в сёлах Джурджулешты, Слобозия Маре, Кукоара и Вэлень затопило несколько частных домовладений. Спасателям пришлось откачивать воду из подвалов и нижних этажей домов.

Обильные осадки нанесли ущерб и столице. Пожарным пришлось выкачивать воду из четырёх частных домов и шести подвалов. Вмешательство сотрудников ГИЧС также понадобилось в Крузештах, Гратиештах, Тогатин и Келтуитор, в том числе, в некоторых населённых пунктах Яловенского, Страшенского, Хынчештского и Кантемирского районов.

Ущерб на данный момент подсчитывают специалисты.