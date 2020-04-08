Заткнули за полис

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О диаспоре, которая не хочет выполнять свои обязанности

Медицинский полис стал яблоком раздора между властью и оппозицией: первая обязывает приобретать его всех возвращающихся из-за границы гастарбайтеров, а вторая, в надежде заработать себе политические очки, оспаривает в суде законность этой обязанности.

Закон обязывает

По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 31 марта 2020 года, с 1 апреля, в период действия режима ЧП, граждане РМ и иностранцы с видом на жительство в нашей стране, которые намерены въехать в Молдову воздушным путём и не имеют статуса застрахованного лица, должны приобрести полис обязательного медстрахования (ОМС), который стоит 4056 леев.

В распоряжении КЧС № 10 говорится также о том, что граждане, пересекающие границу РМ по суше, за исключением лиц, не достигших 18 лет, в обязательном порядке должны будут заполнить и подписать (под свою ответственность) декларацию об оплате в течение 72 часов стоимости медполиса.

Сотрудники Пограничной полиции обеспечат проверку достоверности заполнения деклараций. Еженедельно в электронном виде отсканированные документы и список лиц, которые пересекли границу по воздуху, будут передаваться в Национальную медицинскую страховую компанию.

Кто-то опротестовал в суде решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о применении на практике того, что безусловно должно выполняться – положения Закона № 1593. То есть обязанность каждого гражданина застраховаться до 31 марта. На трагедии людей делается политика. Это вызывает сожаление.

Свои деньги ближе к телу

Это решение КЧС вызвало возмущение у некоторых представителей диаспоры, которые считают, что не обязаны покупать медполисы. Называют несколько причин: кто-то говорит, что на последние деньги купил билет, чтобы вернуться в РМ; другие убеждены, что приезжают всего на несколько месяцев и не успеют воспользоваться полисом, так как в период пандемии врачи не принимают пациентов; третьи уверены, что за границей зарабатывают не для себя, а поддерживают бюджет Молдовы, так как родственники, которым они шлют деньги, платят из них налоги; а четвёртые считают, что государство должно лечить бесплатно, если вдруг они привезут с собой заразу, – пандемия же, форс-мажор, ЧП.

Поддержала гастарбайтеров в этом вопросе и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она оспорила в суде решение КЧС, так как считает неконституционным обязывать покупать полис ОМС возвращающихся на родину граждан.

– Мы направили запрос в Апелляционную палату, потому что нет никаких правовых положений, позволяющих властям запретить людям возвращаться к себе домой. Они граждане РМ, и им не могут отказать под предлогом – мол, если у вас нет медицинской страховки, вы не можете купить билет на самолёт и приземлиться в Молдове, – заявила Майя Санду на одном из частных каналов.

Важен каждый лей

В ответ премьер-министр Ион Кику предложил членам ПДС на свои деньги купить диаспоре медполисы.

– Кто-то опротестовал в суде решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о применении на практике того, что безусловно должно выполняться – положения Закона № 1593, – конкретизировал премьер Кику. – То есть обязанность каждого гражданина застраховаться до 31 марта. На трагедии людей делается политика. Это вызывает сожаление… Предлагаю этим господам вспомнить о проекте Adopt un vot, используемом ими для привлечения диаспоры к голосованию (на расстоянии в тысячи километров), и применить его в эти сложные времена, но под слоганом «Обеспечь медицинским полисом!».

Деньги системе здравоохранения Молдовы нужны сейчас как никогда. Бюджет медстрахования более чем на 60% формируется из взносов работающих граждан. А в период ЧП, когда никто практически не работает, не может быть и перечислений. Между тем стало известно, что лечение одного тяжелобольного коронавирусом обходится государству в 20 раз дороже, чем сам полис, – от 32 тыс. до 78 тыс. леев. Поэтому сегодня важен каждый лей и гражданская ответственность!

Анастасия Погодина