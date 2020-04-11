Затянули бюджет потуже

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В Республике Молдова количество заражённых коронавирусной инфекцией с каждым днём увеличивается. Будут ли в этой связи пересмотрены бюджеты госучреждений, чтобы высвободить средства и направить их на здравоохранение? А может, парламент тоже сократит свои расходы? И. Грекова, Бричаны

Отвечает Зинаида Гречаный, спикер парламента РМ:

– Я распорядилась вернуть в государственный бюджет около 10 млн леев за счёт сокращения расходов бюджета парламента на 2020 год. Приоритетом всей нашей страны в этот непростой для всех период является поддержка медицинской системы. Мы не занимаемся популизмом. Беспрецедентная ситуация сложилась не только в Республике Молдова. Сегодня очень важно сосредоточить усилия и направить финансы в сферы первостепенной важности. Необходимо поддерживать друг друга и соблюдать правила. Мы обязательно выполним свои обещания, но для этого мы должны быть здоровы.