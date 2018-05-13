Засудили «по-братски»: жюри из Румынии поставило Молдове всего 7 баллов на «Евровидении»

Засудили «по-братски»: жюри из Румынии поставило Молдове всего 7 баллов на «Евровидении»

А единственной страной, максимально оценившей исполнение наших конкурсантов, стала Россия. 

Голосование членов жюри на ежегодном песенном конкурсе «Евровидение» на этот раз не обошлось без сюрпризов. Так, судьи  соседней Румынии посчитали, что Молдова спела всего на 7 баллов. В то же время другие, более отдаленные от нашей республики страны, оказались на порядок щедрее. Так, например, судьи Хорватии и Черногории поставили Молдове по 8 баллов, а жюри Кипра, Армении и Греции – по 10 баллов. 

Примечательно, что наибольшее количество баллов, 12, Молдове поставили судьи единственной страны – России. 

Напомним, что по итогам сложения баллов жюри и судей Молдова разместилась на 10 месте. Победила на конкурсе представительница Израиля. 

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