Застреливший парня в Бельцах карабинер проведёт ещё 30 суток в тюрьме

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Судьи удовлетворили запрос прокуроров и продлили на 30 суток предварительный арест карабинера, застрелившего парня в селе Елизавета муниципия Бельцы. Решение было принято сегодня, 10 февраля.

Напомним, инцидент произошёл 13 января. 23-летний житель этого села был насмерть ранен карабинером. Через 4 дня после происшествия последний был помещён под арест на 30 суток.

Подозреваемый свою вину отрицает, а прокурор, который ведёт дело, говорит, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, пишет nordnews.md.