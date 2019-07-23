Застолье завершилось драмой

Застолье завершилось драмой

Тревожный звонок из центральной районной больницы поступил в дежурную часть. Медработники сообщили, что к ним доставлены двое нетрезвых граждан с ножевыми ранениями.

У 61-летнего мужчины диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки с повреждением лёгкого. У 50-летней горожанки – рана живота, внутренние органы не задеты.

В ходе разбирательства выяснилось, что инцидент произошёл в одном из домов на улице Кирова в Дубоссарах. Женщина и её сожитель распивали спиртные напитки в гостях у приятеля. К компании периодически присоединялся её 31-летний сын. Во время застолья вспыхнула ссора. В руках младшего из присутствующих оказался кухонный нож. Досталось и хозяину дома, и матери.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Из домовладения изъято и направлено на экспертизу предполагаемое орудие преступления – нож. В отношении ранее неоднократно судимого задержанного возбуждено уголовное дело.

 

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