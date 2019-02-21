Застолье закончилось дракой: подвыпивший рыбничанин лишил сожительницу нескольких зубов

Застолье закончилось дракой: подвыпивший рыбничанин лишил сожительницу нескольких зубов

Ссора между парой из Рыбницы произошла вечером 9 февраля. Поскандалили сожители после совместного распития спиртных напитков.

Отстаивая свою правоту, 59-летний мужчина ударил даму сердца кулаком в лицо. В результате 61-летняя сожительница осталась без четырёх зубов, пишет mvdpmr.org.

На следующий день пара помирилась, однако обидчик отказался оплатить дорогостоящее лечение. Просьбы и уговоры пострадавшей не дали результата, и женщине пришлось написать заявление в милицию.

По факту причинения телесных повреждений ведётся проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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