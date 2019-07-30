Застолье едва не закончилось трагедией: подвыпивший бендерчанин в ходе ссоры ранил хозяйку жилья

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Вечером 27 июля компания из 4-х человек устроила застолье в одной из квартир в Бендерах. После употребления крепких алкогольных напитков беседу сменили взаимные оскорбления.

Как пишет mvdpmr.org, в ходе ссоры 47-летний гость напал на хозяйку жилья и стал её душить. На помощь женщине поспешила подруга. В ответ пьяный мужчина несколько раз ударил её ножом по лицу.

От громких женских криков проснулся хозяин квартиры. Увидев окровавленную гостью, мужчина вызвал “скорую”. Врачи сообщили о случившемся в милицию.

Гостя-дебошира задержали. Пострадавшую 48-летнюю бендерчанку доставили в больницу: телесные повреждения оказались незначительными.

По факту случившегося проводится разбирательство.