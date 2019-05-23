Застолье двух приятельниц завершилось поножовщиной

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В дежурную часть поступил тревожный звонок из приёмного отделения Рыбницкой ЦРБ около половины шестого вечера. Медработники сообщили, что к ним поступила 44-летняя жительница села Мокра с не проникающими ножевыми ранениями в области бедра и лопатки. После оказанной необходимой медицинской помощи женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

В ходе разбирательства выяснилось, что инцидент произошёл во время застолья в одном из домов. Потерпевшая пришла в гости к своей 33-летней приятельнице. Во время внезапно вспыхнувшей, подогретой алкоголем ссоры в руках хозяйки оказался кухонный нож. Потерпевшая добралась до соседних домов и вызвала скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

По данному факту ведётся разбирательство.