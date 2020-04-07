Застигнут врасплох: вор-неудачник попался на краже консервов

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6 апреля жительница села Парканы Слободзейского района позвонила участковому и сообщила, что застала с поличным злоумышленника, который хотел обокрасть её дом. Женщина увидела односельчанина, когда тот пытался вынести из подвала банки с домашними консервами.

Выяснилось, что 34-летний мужчина пришёл к потерпевшей вечером, когда хозяйки не было дома. Пока ждал, мужчина выпил принесённого с собой алкоголя, затем сломал навесной замок в летней кухне и забрался в подвал. Женщина вернулась домой и застигла злоумышленника врасплох, передаёт mvdpmr.org.

Подозреваемый задержан. Он состоит на учёте как хронический алкоголик. По факту случившегося проводится проверка.

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