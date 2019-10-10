Заставляли жертву попрошайничать: супругов-молдаван приговорили к 7 годам тюрьмы

Заставляли жертву попрошайничать: супругов-молдаван приговорили к 7 годам тюрьмы

Сегодня, 10 октября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о вынесении приговора в виде лишения свободы на 7 лет двум гражданам Молдовы. Супруги понесут наказание за эксплуатацию лица и принуждение к попрошайничеству на территории России.

Воспользовавшись тяжёлым финансовым положением жертвы, обвиняемые совершили ряд незаконных действий. Под предлогом работы в сфере строительства с высокой зарплатой они заманили жертву в Россию, где заставили заниматься попрошайничеством.

Осуждённые имеют право обжаловать решение суда.

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