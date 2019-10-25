Заставляли несовершеннолетнюю оказывать интим-услуги: четверым обвиняемым вынесли приговор

Заставляли несовершеннолетнюю оказывать интим-услуги: четверым обвиняемым вынесли приговор

Генеральная прокуратура объявила о решении суда в отношении 4 жителей столицы, обвиненных в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.

Летом 2015 года обвиняемые завербовали 14-летнюю девушку, пообещав устроить её в качестве горничной в сауну. В действительности несовершеннолетнюю заставили оказывать услуги сексуального характера. В течение двух суток девушку удерживали запертой в квартире в Кишинёве. Впоследствии ей удалось связаться со своим дядей, который обратился в компетентные органы.

В 2016 году суд постановил осудить лишь одного из обвиняемых. В Генеральной прокуратуре обжаловали приговор. В результате в октябре 2019 года Апелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство прокурора и приговорила обвиняемых в торговле детьми к тюремному заключению на срок от 8 до 15 лет.

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