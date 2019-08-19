Заслужил доверие, а потом ограбил: полиция Кишинёва разыскивает мужчину, напавшего на прохожую (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении ограбления.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, 17 августа правоохранителям позвонила женщина, которая стала жертвой грабителя. На место происшествия отправилась оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

34-летняя женщина рассказала, что инцидент произошел на улице Минск, когда она возвращалась домой. Неизвестный мужчина подошёл к ней, после чего между ними завязался разговор. Молодой человек предложил провести даму домой, от чего она не отказалась. По дороге домой мужчина напал на жертву и отобрал сумку, в которой находились деньги, документы и телефон, после чего преступник скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 8 500 леев.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Всех, кто узнал мужчину с видеоролика, просят сообщать об этом в полицию по номеру 069 515 483. Конфиденциальность источников гарантируется.