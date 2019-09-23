Заслушивание кандидатов на должность директора Административного совета НАРЭ перенесено

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Сегодняшнее заседание парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, на котором должны были быть заслушаны отобранные кандидаты на должность директора Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике, было перенесено. Как заявил председатель комиссии Игорь Мунтяну, решение было принято после того, как в последние дни в комиссию поступило несколько документов, указывающих на некоторые несоответствия, которые влияют на критерии неподкупности и профессионализма кандидатов, допущенных к финальной части конкурса.

– В последние дни мы получили данные, указывающие на обязательство комиссии дополнительно их проверить. Речь идет о некоторых достаточно важных документах, направленных в НАЦ и в Национальный орган по неподкупности. Для тщательной проверки этих фактов необходимо дополнительное время, – уточнил Мунтяну.

Конкурс на должность директора Административного совета НАРЭ начался в июле. На первом этапе пять участников подали свои документы, двое из них были допущены ко второму этапу конкурса.