Зашёл, как к себе домой, и украл сумку: столичная полиция задержала рецидивиста (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 26-летнего жителя Яловенского района за кражу из салона красоты, расположенного на столичной улице Тигина.

12 сентября в полицию обратилась сотрудница салона и заявила о краже сумки с ее личными вещами. На месте было установлено, что злоумышленник зашёл в салон и, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, вынес имущество. Нанесённый ущерб составил 4 000 леев.

1 октября подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину и сообщил, что продал украденные вещи. Ранее задержанного судили за кражу, грабёж и изнасилование, а в 2016 году он вышел из тюрьмы.

Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 часов до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.