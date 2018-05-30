Защити себя сам

На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ

У меня есть дачный приватизированный участок, на котором построен дом, не оформленный в частную собственность. В этом году налоговая инспекция начислила налог на землю и на неприватизированную недвижимость. Правы ли они? В. Артёмова, Кишинёв

– Налог на недвижимое имущество – обязательный платёж в бюджет. Размер оплаты зависит от стоимости объекта. Субъектами налогообложения являются юридические и физические лица, владеющие недвижимым имуществом на территории Молдовы. По Налоговому кодексу РМ (ст. 277 ч. 2), отсутствие документа, удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество, как и невыполнение предусмотренной законодательством обязанности по регистрации имущественных прав, – не основание для непризнания этих лиц субъектами налогообложения. Поскольку владельцы недвижимости реализуют своё право владения, пользования и распоряжения данным имуществом. Так что налоговики действовали в рамках закона.

ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТКОВОГО

Как грамотно общаться с участковым полицейским? В. Токарчук, Бессарабка

– Как правило, участковый инспектор полиции имеет право работать только на закреплённой за ним территории – участке. Впускать его в дом или нет – ваше право. Можете пригласить полицейского к себе в квартиру, а можете разговаривать с ним через закрытую дверь. Сотрудник МВД при обращении к вам обязан представиться, назвав свою должность, звание и фамилию. Предъявлять своё удостоверение он обязан, когда сам обращается к гражданину и когда вы просите предъявить документ. Перепишите фамилию, имя и звание человека в погонах. Эти данные вам понадобятся, если придётся составлять жалобу на его действия.

МОЁ И НАШЕ

Разрешает ли молдавское законодательство примэриям передавать в частную собственность объекты общего пользования, не подлежащие приватизации – водоёмы, парки отдыха, карьеры по добыче песка, камня, глины? А. Малентин, Окницкий район

– По Закону РМ «Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении» (ст. 13 ч. 1), к объектам, не подлежащим приватизации, относится имущество публичной сферы и юридических лиц публичного права. В частную собственность не могут переходить богатства недр, воздушное пространство, воды и леса, используемые в общественных интересах, природные ресурсы экономической зоны и континентального шельфа. Не приватизируются земли водного фонда, включая земли под водой, используемые в общественных интересах, лесной фонд, водоохранные лесные полосы и лесные полосы санитарных зон, оползнеопасные участки, а также пути сообщения, подземные пешеходные переходы.

Таким образом, объекты, которые вы перечислили, отчуждать в частную собственность запрещено. Такое имущество публичной сферы изъято из гражданского оборота.

КОМУ УКАЗ ДО ЛАМПОЧКИ?

Работаю на железной дороге 28 лет, образование среднеспециальное. Год назад в Молдове был принят Закон о минимальной заработной плате, которая составляет 2380 леев. Мой оклад – 1935 леев. Дважды я обращалась к начальству по поводу прибавки, чтобы получать минимум, предусмотренный законодательством. Мне отказали, мотивируя тем, что ГП «Железная дорога Молдовы» испытывает финансовые затруднения. Но разве закон не для всех писан? Или налицо факт произвольного прочтения его отдельными руководителями? С. Р.

– Минимальная заработная плата установлена государством за простую, неквалифицированную работу. Ниже этого уровня работодатель не вправе заплатить за выполненную сотрудником месячную или часовую норму труда.

Трудовой кодекс РМ (ст. 131 ч. 4) гласит, что размер минимальной заработной платы является обязательным для каждого работодателя. Уменьшить его не может ни коллективный, ни индивидуальный трудовой договор.

В вашем случае совокупный месячный размер оплаты труда должен быть не ниже гарантированного государством минимального размера заработной платы. Налицо факт грубого нарушения ваших трудовых прав. Обратитесь с жалобой в Государственную инспекцию труда, Национальную конфедерацию профсоюзов или подайте иск в суд.

ЗА ЧТО ПЛАЧУ?

Почему поставщик тепла присылает счёт-фактуру за отопление из расчёта общей площади квартиры, когда батареи в прихожей, ванной и туалете отсутствуют? В. Фёдоров, Криково

– Объём тепловой энергии, подлежащий оплате населением, определяется по показаниям теплосчётчиков, установленных в жилых домах. А при их отсутствии, начиная с 1 января 2003 года и до окончания процесса установки теплосчётчиков на вводах в жилые дома, стоимость определяется по средней цене обогрева 1 кв. м отапливаемой площади жилья всех не обеспеченных теплосчётчиками домов жилищного фонда.

Согласно Постановлению правительства РМ № 191 от 19.02.2002 года, плата за отопление рассчитывается на 1 кв. м отапливаемой площади квартиры, жилого помещения в общежитии. Если батареи установлены на балконах и лоджиях, то в отапливаемый метраж жилого помещения включается и эта зона. Но тогда плата за отопление исчисляется с применением коэффициента 1,2.

Ваш довод о том, что следует учитывать только территорию жилья, где установлены батареи, не обоснован. Прихожая, ванная, кладовка и туалет относятся к жилому пространству, которое отапливается. И оно должно быть оплачено.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ОСМОТР?

При приёме на работу в отделе кадров от меня потребовали справку о медосмотре. Кто должен его оплачивать – я или работодатель? Что об этом говорит закон? И. Флоря, Дрокия

– Медицинский осмотр при приёме на работу определяет условную пригодность или непригодность к труду для запрашиваемой профессии, совместимость или несовместимость возможных заболеваний у лица с будущим местом работы.

Работодатель любой сферы деятельности, согласно Постановлению правительства «Об утверждении Санитарного регламента по надзору за здоровьем лиц, подверженных воздействию факторов профессионального риска», обязан обеспечить проведение бесплатных медицинских обследований, необходимых для надзора за состоянием здоровья работников. Причём не только при трудоустройстве, но и на протяжении индивидуального трудового договора.

СЫНА ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ…

Кто должен присутствовать при допросе свидетеля, которому не исполнилось 14 лет? Анна Р., мама подростка, Бендеры

– Как правило, допрос несовершеннолетнего свидетеля младше 14 лет по уголовным делам проводится с участием его законного представителя, адвоката и психопедагога. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, вправе пригласить адвоката, который будет представлять интересы подростка и сопровождать его при участии в процессуальных действиях.

Допрос несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет по уголовным делам о преступлениях сексуального характера, о торговле детьми или о насилии в семье осуществляется судьёй по уголовному преследованию в специально обустроенных помещениях, оснащённых средствами аудио- и видеозаписи в присутствии психопедагога. Если были допущены нарушения такого порядка расспроса ребёнка, то доказательства, добытые во время этого допроса, не имеют силы .

ПАРУ СЛОВ БЕЗ ПРОТОКОЛА

На что следует обращать внимание при документировании беседы с сотрудником полиции? О. Каткова, Бельцы

– Помните: давать показания – ваше право, а не обязанность. Вы можете отказаться от дачи любых объяснений, поскольку их могут использовать против вас. Никто не может отнять у вас и права объясняться на родном языке, пользоваться услугами переводчика.

При составлении протокола об административном правонарушении имеете право воспользоваться юридической помощью защитника и давать объяснения только в его присутствии. Если сотрудник правоохранительных органов не разъяснил ваши права, отказался вызвать адвоката, то эти нарушения отметьте в документе. При несогласии с сутью обвинения советую бумагу вообще не подписывать. И не забудьте взять копию протокола.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА