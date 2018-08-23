Защита православия и традиционных ценностей остаются в центре внимания президента (ФОТО)

Защита православия и традиционных ценностей остаются в центре внимания президента (ФОТО)

Глава государства провел встречу с епископом Бельцким и Фалештским Маркелом.

Игорь Додон ознакомился с ходом работ по ремонту здания епархии, одного из самых красивых зданий города, которые осуществляются осуществляются в рамках национальной кампании «Люблю Молдову» под патронатом Президента Республики Молдова. Здание не ремонтировалось с момента его сдачи в эксплуатацию в 1932 году.

– Обсудили с владыкой предстоящий Всемирный конгресс семей, который впервые пройдет в Кишиневе 14-16 сентября, а также подготовку визита в нашу страну Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетит и Епархию Бельц, – отметил Игорь Додон по итогам визита на своей странице в соцсети. 

Глава государства подчеркнул, что защита православия и традиционных ценностей останутся в центре внимания его деятельности на посту президента Молдовы.

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