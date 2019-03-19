Защита прав потребителей: “вредные” парфюмерно-косметические средства обнаружены на рынке (ФОТО)

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Сотрудниками Центра по защите прав потребителей было выявлено несколько опасных продуктов, присутствующих на молдавском рынке. Граждан просят внимательно изучать упаковку, прежде чем что-либо покупать.

Речь идёт о двух парфюмерных средствах под маркой Chat D’Or, в которых содержатся вещества, способные вызывать аллергические реакции, пишет realitatea.md. Versales Diamond содержит бензилсалицилат и альфа-изометил ионон (измеренные значения: 0,011% и 0,002%). Поскольку эти вещества, способные вызывать аллергические реакции, не указаны в списке ингредиентов, соответственно, потребители не знают об их содержании.

Парфюмированное средство BLUE eau, произведённое в Польше, содержит бутилфенил метилпропионал и бензил (измеренные значения: 0,005% и 0,003%), которые могут вызывать аллергические реакции. Эти вещества также не указаны в списке ингредиентов.

Ещё одним опасным продуктом являются татуировочные чернила Terrific Terracotta марки Goldeneye Coloressence. В продукте содержатся аэробные мезофильные бактерии (Bacillus spp. в концентрации 650 КОЕ/г). В связи с повышенным риском инфекции гражданам рекомендуют не использовать данный продукт.

Детский крем Bébé 1er Change марки Uriage содержит бутилпарабен (измеренное значение: 0,051%). Это вещество является опасным для репродуктивной системы, а также может нарушать работу эндокринной системы.