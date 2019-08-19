Защита от магов и колдунов

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Регламентируется ли законодательством Республики Молдова работа психологов? О. Брума, Штефан-Водэ

Отвечает Владимир Односталко, депутат фракции ПСРМ в парламенте:

– В Республике Молдова необходим закон, регламентирующий работу психолога. И связано это, в первую очередь, с тем, что в нашей стране отсутствуют чёткие критерии, способные выявить некачественно работающего специалиста в этой области или представляющегося таковым. Границы и сфера деятельности психолога до конца нигде не определены. Особое беспокойство вызывает тот факт, что зачастую услуги по оказанию психологической помощи предоставляют разного рода маги, колдуны, экстрасенсы, но только не психологи. Нам важно, чтобы человек, приходя на консультацию к психологу, понимал – он пришёл за помощью к сертифицированному специалисту, профессионалу. Данный закон призван отрегулировать и определить, кто такой психолог, что такое психологическая помощь, кто несёт ответственность в случае некачественной помощи, которая может нанести вред психическому и физическому здоровью пациента/клиента. Также мы собираемся полностью пересмотреть систему образования специалистов в этой области. Парламентская профильная комиссия включила в план работы разработку и принятие этого закона в двух чтениях до конца календарного года.