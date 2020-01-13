“Защищённый дом – спасённая жизнь”: ГИЧС продолжает противопожарную кампанию

“Защищённый дом – спасённая жизнь”: ГИЧС продолжает противопожарную кампанию

Спасатели продолжают проводить кампанию, направленную на предотвращение пожаров в жилых домах. С момента её начала пожарные установили 621 детектор дыма в 537 домах из 42 населённых пунктов.

Сотрудники ГИЧС обучили 9 564 граждан противопожарным правилам и рассказали о рисках отравления угарным газом. Пожарные также проверили состояние 4 853 датчиков, установленных ранее.

Недавно в рамках кампании спасатели побывали в районах Сорока и Флорешты, в Дубоссарах и Кагуле. А чуть ранее сотрудники ГИЧС посетили 187 населённых пунктов в Бельцах и в районах Хынчешты, Чимишлия, Кантемир, Леова, Глодяны, Рышканы, Криуляны, Дубоссары, Теленешты.

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