Более 1 600 детекторов дыма установили в домах граждан по всей стране

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С момента запуска кампании “Защищённый дом – спасённая жизнь” в населённых пунктах страны был установлен 1 631 детектор дыма. Пожарные обучили почти 12 тысяч граждан противопожарным правилам и рассказали о рисках отравления угарным газом.

С момента начала кампании сотрудники ГИЧС посетили 122 населённых пункта в различных районах страны. Так, недавно спасатели побывали в Бельцах, районах Кагул и Единец, а также в населённых пунктах Томай, Етулия и Карабетовка в Гагаузии. В ближайшее время специалисты отправятся в Бричанский, Кагульский, Комратский и Дондюшанский районы.