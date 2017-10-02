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Защищаясь от нетрезвого сожителя, женщина была вынуждена ударить его ножом

Защищаясь от нетрезвого сожителя, женщина была вынуждена ударить его ножом

Конфликт вспыхнул во время совместного застолья.

Инцидент произошел в Слободзее. 48-летний горожанин, безработный и ранее судимый, и его 41-летняя сожительница, распивали вместе спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Защищаясь от нетрезвого сожителя, женщина была вынуждена ударить его ножом.

Вскоре, однако она вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранением грудной клетки.

В настоящее время полиция ведет разбирательство. Женщина задержана и дает показания.

Ранее в Тирасполе мужчина избил до смерти свою сожительницу.

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