Конфликт вспыхнул во время совместного застолья.

Инцидент произошел в Слободзее. 48-летний горожанин, безработный и ранее судимый, и его 41-летняя сожительница, распивали вместе спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Защищаясь от нетрезвого сожителя, женщина была вынуждена ударить его ножом.

Вскоре, однако она вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранением грудной клетки.

В настоящее время полиция ведет разбирательство. Женщина задержана и дает показания.

Ранее в Тирасполе мужчина избил до смерти свою сожительницу.