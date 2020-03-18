Зашел в магазин и украл золотую цепочку: злоумышленника ищет полиция

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка разыскивают мужчину на фото, который подозревается в краже.

Согласно представленной информации, злоумышленник вошёл в магазин и вытащил из кармана куртки, оставленной без присмотра в примерочной, золотую цепочку. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 4 000 леев.

Правонарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Всех, кто узнал мужчину, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 068 562 876 или 060 454 197. Конфиденциальность гарантирована.

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