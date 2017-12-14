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Зашел в магазин и украл “Iphone”: полиция разыскивает преступника (ВИДЕО)

Зашел в магазин и украл “Iphone”: полиция разыскивает преступника (ВИДЕО)

Полицейские столичного сектора Рышкановка Управления полиции муниципия Кишинев разыскивают мужчину, который появляется на видеокадрах ниже, подозреваемого в краже. 

Сообщается, что он зашел в магазин и, воспользовавшись невнимательностью сотрудницы, украл у нее телефон модели “Iphone”. Причиненный жертве ущерб составил 4000 леев.

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом по телефону: 079204686. Конфиденциальность данных гарантируется.

Подозреваемому грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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