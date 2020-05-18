Зашел в магазин и стащил телефон: полиция разыскала и задержала преступника

Зашел в магазин и стащил телефон: полиция разыскала и задержала преступника

В инспекторат полиции Комрата обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответственности неизвестного гражданина. Мужчина зашел в магазин и похитил с её рабочего стола мобильный телефон. 

В целях установления личности злоумышленника были проведены розыскные мероприятия. В итоге, пишет upatogagauzia.md, полиция задержала 43-летнего жителя села Буджак. Похищенный мобильный телефон был найден и возвращён владелице.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента выясняются.

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