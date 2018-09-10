Засеянное Додоном и Лукашенко кукурузное поле дало хороший урожай

Об этом глава государства рассказал на прошлой неделе в интервью Белтелерадиокомпании.

– Мы, конечно, следили, что с этими полями. И я знаю, что урожай очень хороший. Иначе не могло быть, когда такой президент, как Александр Григорьевич, в сельском хозяйстве разбирается и любит сельское хозяйство, конечно, не могло не получиться хорошо. Урожай очень хороший, и я обещал Александру Григорьевичу, что из этого урожая мы соберем кукурузу и обязательно отправим, может в ближайшие недели. Мы считаем Александра Григорьевича другом не только президента, но и другом молдавского народа, – отметил он.

Глава государства подчеркнул: у Молдовы и Беларуси положительная динамика по всем направлениям.

– И по торговле рост и в прошлом году, и в этом. У нас очень хорошие отношения и обмен по гуманитарным вещам. И студенты едут, и диаспора. И буквально на следующей неделе мы проведем по договоренности президентов фестиваль молдавского вина в Минске, – добавил он.

Молдавский президент неоднократно говорил, что хотел бы построить нашу страну по белорусскому принципу. Однако для этого, отметил он, нужно, в первую очередь, разобраться с формой государственного правления.

– Дальше нужно идти по взвешенной внешней политике. Возобновить партнерство с нашими партнерами по СНГ. Решить приднестровскую проблему и четко и ясно идти по этому пути. Думаю, что это реально, и это можно делать. И за примером далеко ходить не надо, – подытожил президент.

Полная версия интервью Игоря Додона белорусским журналистам будет показана в этот четверг, 13 сентября.