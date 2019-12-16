Заседания парламента, экономический форум, обеспечение газом Молдовы: президент обозначил приоритеты на текущую неделю (ВИДЕО)

0

Приоритетом №1 во внутренней повестке на этой неделе станут заседания парламента, которые пройдут в четверг и в пятницу и на которых будут приняты в окончательном чтении бюджет на 2020 год, а также бюджеты социального и медицинского страхования. Об этом Игорь Додон рассказал после еженедельного заседания, проведенного этим утром вместе со спикером и премьер-министром.

Глава государства выразил надежду на то, что не позднее пятницы эти чрезвычайно важные документы будут приняты, чтобы уже на следующей неделе он промульгировал их и они вступили в силу с 1 января 2020 года.

Президент также рассказал, что завтра в Кишиневе состоится экономический форум, в котором примет участие всё руководство страны, и на котором будут обсуждаться основные предложения как со стороны правительства, так и со стороны предпринимателей, для улучшения инвестиционного климата в РМ.

– Этого события ждут все. В том числе многие экономические агенты обращались по этому поводу и к президенту, и к премьеру, – сказал он.

Важным вопросом остается подготовка к зиме и, в частности, вопрос обеспечения газом нашей страны. Игорь Додон выразил надежду на то, что и после 1 января 2020 года газ будет поступать в Молдову по традиционному маршруту, однако всё готово и для альтернативного сценария, добавил президент, подчеркнув, что нет рисков того, что наша страна останется без газа и электричества.