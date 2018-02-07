Заседание Высшего совета безопасности планируют созвать во второй половине февраля

Об этом глава государства заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”.

Игорь Додон отметил, что заседание состоится в самое ближайшее время, однако прежде ему следует издать указ об обновлении состава ВСБ.

– На некоторые заседания они (председатель парламента и премьер-министр – прим. ред.) не хотели приходить, поэтому, в первую очередь, я должен издать указ об актуализации состава Высшего совета безопасности. Скорее всего, заседание пройдет во второй половине февраля. В начале следующей недели мне предстоит совершить зарубежную поездку, я приму участие в собрании глав правительств и государств, очень важном заседании, где будут и премьеры Франции, Индии и другие. Запланированы и двусторонние встречи с некоторыми коллегами, поэтому, скорее всего, заседание ВСБ пройдет во второй половине февраля, – рассказал Игорь Додон.

Напомним, ранее глава государства отметил, что вопрос принятия некоторыми селами страны декларации о так называемом объединении с Румынией, а также отсутствие реакции на это со стороны уполномоченных ведомств, будут вынесены на ближайшее заседание ВСБ.