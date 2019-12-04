Заседание Высшего совета безопасности: итоги

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Сегодня в Кишиневе состоялось первое заседание Высшего совета безопасности в обновленном составе. На нем рассматривались 5 ключевых вопросов, изначально включенных в повестку, и еще один, дополнительный, касающийся освобождения Влада Филата.

Расследование “кражи века”

Первым вопросом в повестке заседания ВСБ стало расследование “кражи века”. Как рассказал президент, до настоящего времени в результате ликвидации трех банков удалось возместить 2,4 млрд леев, кроме того, был наложен арест на сумму 1,2 млрд леев. Открыты десятки уголовных дел, некоторые люди объявлены в международный розыск.

Игорь Додон напомнил, что ранее стало известно, что главными бенефициарами стали Влад Плахотнюк, Илан Шор, Влад Филат и так далее. Сегодня члены ВСБ рассмотрели вопрос, связанный с тем, как проходит розыск первых двух, которые находятся не в стране. В отношении Влада Плахотнюка стало известно, что все внутренние процедуры были соблюдены и был подан запрос для международного розыска.

– По нашей информации, генеральный секретарь Интерпола пока не включил Плахотнюка в список разыскиваемых. Я дал распоряжение, чтобы в срочном порядке связались с ними и получили объяснения по этому поводу. Кроме того, сегодня следственные органы РМ получили распоряжение напрямую обратиться к США, Великобритании и Румынии, чтобы получить информацию о нахождении этого человека на территории этих стран, – сказал он.

Члены ВСБ также констатировали, что до настоящего времени не было предпринято ни одного действия для того, чтобы вернуть выведенные из страны деньги, а это большая часть украденного.

– Поэтому запросил в срочном порядке рассмотреть возможность объявления конкурса для отбора международного партнера, который займется возвращением денег извне, – добавил он.

Ситуация с Международным аэропортом Кишинева

Члены ВСБ рассмотрели и ситуацию с аэропортом. Подтверждается, что сдача в концессию аэропорта произошла с нарушениями и против интересов страны.

– Мы настаиваем на возвращении исключительных прав на владение Правительству РМ, – сказал он.

Игорь Додон напомнил, что 10 сентября была инициирована процедура аннулирования контракта о сдаче в концессию аэропорта, однако сегодня стало известно, что к реализации не приступили до сих пор.

– Вопрос к бывшему правительству и к бывшему министру: почему? Это дело перенаправляли: из суда Кишинева в Апелляционную палату, из Апелляционной палаты обратно в суд Кишинева, потом в суд сектора Рышкановка и так далее. Ноль действий до сегодняшнего дня. Не хочу думать, что это было преднамеренно, но из всего этого сделали большое шоу, а на самом деле не было предпринято абсолютно ничего. Кроме того, сегодня мы запросили информацию о том, как можно квалифицировать встречу бывшего премьера и бывшего министра экономики с господином Ротшильдом, который перенял аэропорт у Шора и заявил, что на это было согласие правительства. Информация будет представлена на следующем заседании ВСБ, – сказал он.

Он добавил, что новые власти не только предпринимают все действия для возвращения аэропорта государству, но и рассматривают возможности либерализации авиарынка.

– Наша цель – в кратчайшие сроки объявить конкурс для поиска инвесторов для открытия новых аэропортов. Сожалею о появившихся спекуляциях на этот счет. Надо полагать, что те, кто выступает против этого, на самом деле за то, чтобы эта монополия сохранилась. Ведь речь о либерализации рынка, об открытии аэропортов для пассажиров, и не за счет государства, а не об открытии военных аэропортов, это невозможно. Приведу пример: в Бельцах есть аэропорт с инфраструктурой, можно объявить конкурс на поиск инвестора. Государство ничего не теряет, наоборот, выиграет, и по части либерализации рынка, и по части цен, и так далее, – сказал он.

Скандал с прослушиваниями

Члены ВСБ рассмотрели и так называемый скандал с прослушиваниями. По словам президента, за последние полтора года наибольшее число прослушиваний инициировало МВД. В 2018 году число прослушиваний составило 10 тысяч, а в этом – 3300.

Примечательно, что члены ВСБ отметили, что число прослушиваний растет в период предвыборных кампаний. Игорь Додон также рассказал, что были возбуждены уголовные дела на 4 сотрудников МВД и 3 прокуроров, и начинается процесс в отношении 4 прокуроров. Все они нарушили процедуру, приняв решения о прослушивании тех или иных граждан. Игорь Додон отметил, что каждый человек имеет право обратиться в Генеральную прокуратуру и узнать, прослушивали его или нет, а государственные органы обязаны уведомлять граждан, что их прослушивали на том или ином основании, и подтвердилось подозрение о нарушении ими законодательства или нет.

В данной связи Игорь Додон потребовал предоставить ему список телефонных номеров, которые прослушивались в течение последних 5 лет, кто распорядился это сделать, и на каком основании.

– Мы хотим навести порядок и сделаем это, – сказал он.

Информация о двойной идентичности

Еще один вопрос касался двойной идентичности. Было подтверждено, что в 2018 году бывшее руководство СИБ, демократ Александр Ботнарь, распорядился оформить документы на имена Владислава Новака и на имя Александра Резника. Первый паспорт был выдан Владу Плахотнюку, но, как стало известно, покинул страну он не по этому документу. Игорь Додон отметил, что по данному факту инициировано расследование, обстоятельства выясняются. Детали будут представлены на следующем заседании ВСБ.

Энергетические вопросы

Члены ВСБ также рассмотрели вопрос подготовки к зиме ввиду обеспечения страны электричеством и газом. Глава государства заверил, что ситуация находится под контролем, и рассматриваются все варианты для того, чтобы граждане и в дальнейшем были обеспечены обеими услугами.