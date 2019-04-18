Заседание суда по второму делу Филата вновь перенесли

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Заседание суда по второму делу против бывшего премьера Влада Филата, которое должно было состояться сегодня, 28 апреля, вновь было перенесено – на сей раз на 2 мая. С соответствующим запросом обратились адвокаты политика, которые объявили, что они оспорили в Апелляционной палате прошлое решение суда, согласно которому защитникам Филата не разрешили обратиться в Конституционный суд.

Сам бывший премьер присутствовал сегодня в суде. Он пожаловался журналистам на то, что ему не разрешают общаться с прессой.

Напомним, Влад Филат уже был приговорен к 9 годам тюремного заключения по первому делу – за коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Второе дело предполагает участие бывшего премьера в отмывании денег в особо крупных размерах.

