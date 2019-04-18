Заседание суда по второму делу Филата вновь перенесли

Заседание суда по второму делу Филата вновь перенесли

Заседание суда по второму делу против бывшего премьера Влада Филата, которое должно было состояться сегодня, 28 апреля, вновь было перенесено – на сей раз на 2 мая. С соответствующим запросом обратились адвокаты политика, которые объявили, что они оспорили в Апелляционной палате прошлое решение суда, согласно которому защитникам Филата не разрешили обратиться в Конституционный суд. 

Сам бывший премьер присутствовал сегодня в суде. Он пожаловался журналистам на то, что ему не разрешают общаться с прессой.

Напомним, Влад Филат уже был приговорен к 9 годам тюремного заключения по первому делу – за коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Второе дело предполагает участие бывшего премьера в отмывании денег в особо крупных размерах. 

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